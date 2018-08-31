В центре Москвы задержали активистов партии «Другая Россия» с баннером «Запрещается запрещать»

На Триумфальной площади в Москве задержали семерых активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», которые провели акцию в защиту свободы собраний. Они развернули баннер с надписью «Запрещается запрещать» и зажгли файер. Об этом сообщается в твиттере организации.

Задержано семеро национал-большевиков: Ольга Шалина, Дарья Исаева, Вячеслав Чистяков, Станислав Тарнаев, Наталья Корнышкова, Владислав Веракса, Тимофей Ермаков. pic.twitter.com/3iqRMTcWxI — Другая Россия (@drugoros) August 31, 2018

Как сообщает Интерфакс, активисты выкрикивали лозунги, однако не уточняется какие именно.

В «Другой России» заявили, что молодые люди проводили акцию в рамках «Стратегии-31» — всероссийского гражданского движения в защиту свободы собраний в России. С 31 мая 2009 года его сторонники проводят гражданские акции протеста каждое 31-ое число месяца.

НАЦБОЛЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ СОБРАНИЙ НА ТРИУМФАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ



Мы требуем:



-Соблюдения 31 статьи Конституции РФ

-Отмены штрафов и арестов за пикеты и митинги

-Отмены статьи 212.1 УК РФ



Подробнее- https://t.co/6N3V24gvcC



Для СМИ: +7(916)5633030#Нацболы #Cтратегия31 pic.twitter.com/BjO1gLoI3G — Другая Россия (@drugoros) August 31, 2018

«Запрещается запрещать» — один из знаменитых лозунгов во время студенческих протестов в Париже в мае 1968 года, которые вылились в массовые беспорядки и миллионную забастовку. Она привела к смене правительства и отставке президента Франции Шарля де Голля.