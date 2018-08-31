Новая газета

срочно

В Донецке убит глава ДНР Александр Захарченко

В центре Москвы задержали активистов партии «Другая Россия» с баннером «Запрещается запрещать»

Общество

1
 

На Триумфальной площади в Москве задержали семерых активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», которые провели акцию в защиту свободы собраний. Они развернули баннер с надписью «Запрещается запрещать» и зажгли файер. Об этом сообщается в твиттере организации.

Как сообщает Интерфакс, активисты выкрикивали лозунги, однако не уточняется какие именно.

В «Другой России» заявили, что молодые люди проводили акцию в рамках «Стратегии-31» — всероссийского гражданского движения в защиту свободы собраний в России. С 31 мая 2009 года его сторонники проводят гражданские акции протеста каждое 31-ое число месяца.

«Запрещается запрещать» — один из знаменитых лозунгов во время студенческих протестов в Париже в мае 1968 года, которые вылились в массовые беспорядки и миллионную забастовку. Она привела к смене правительства и отставке президента Франции Шарля де Голля.

Теги:
активисты, задержания, другая россия, москва, ek
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera