В Донецке убит глава ДНР Александр Захарченко

В результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Об этом сообщают источники ТАСС и Интерфакс, и подтверждают источники «Новой газеты» в ДНР.

Позже информацию официально подтвердили в администрации главы ДНР. «К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта. Подробности уточняются», — заявили в администрации Донецкому агентству новостей.

Источник «Новой» в ДНР сообщает, что в результате взрыва также тяжело ранен министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»). Слухи о возможной ликвидации как Захарченко, так и Тимофеева, активно распространялись в последние несколько недель.

Подозреваемые в убийстве Захарченко задержаны, сообщает источник Интерфакса. «Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики. Подозреваемых задержали в автомобиле», — заявил источник.

По данным источника «Ведомостей», кафе «Сепар» принадлежит начальнику охраны Захарченко, но сам глава республики там появлялся редко.

Александр Захарченко возглавлял ДНР с ноября 2014 года, получив более 70% голосов избирателей на выборах. До этого он занимал пост премьера самопровозглашенной республики. Захарченко участвовал в боях, был ранен в руку в 2014 году, получил ранение в ногу в Дебальцево в 2015 году.