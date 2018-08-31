США внесли в список санкций российский НИИ молекулярной электроники

Министерство торговли США внесло в санкционный список Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ), входящий в состав холдинга ОАО «РТИ» (АФК «Система»). Информация об этом содержится в американском «Федеральном реестре», пишет Интерфакс.

Санкции подразумевают запрет на торговые операции американских лиц с НИИМЭ. По мнению властей США, институт угрожает «национальной безопасности и внешнеполитическим интересам» страны.

Причиной для подобных мер со стороны США стало то, что АО «НИИМЭ» работает как подразделение компании «Микрон», которая попала под санкции в сентябре 2016 года. Тогда под ограничениями оказалось боле 80 российских компаний из-за событий на Украине и присоединения Крыма к России.

Официальный документ о введении санкций будет опубликован 4 сентября. В институте рассказали, что направят запрос в США с просьбой разъяснить основания для включения в санкционный список.

На сайте НИИМЭ сказано, что институт занимается проведением научно-технологических исследований в области микро- и наноэлектроники, разработкой и производством полупроводниковых изделий, в том числе по программам Минпромторга, Минобрнауки и «Роскосмоса».