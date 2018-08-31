Суд в Барнауле отправил в психлечебницу обвиняемого в экстремизме за мемы

Барнаульский суд вынес решение по принудительному помещению Андрея Шашерина, обвиняемого в экстремизме из-за картинок во «ВКонтакте», в психиатрическую больницу. Шашерин подал апелляцию на решение районного суда, но краевой суд сегодня оставил его в силе.

«Это не суд. Решение было заранее оговорено, — рассказал Шашерин «Новой». — Судья абсолютно незаконно сделал заседание закрытым для представителей прессы и запретил аудиозапись, потому что якобы могла быть произнесена врачебная тайна о моем психическом состоянии. У меня никогда не было нарушений в психике. У меня на руках подтверждения от психиатров из Москвы о том, что я полностью здоров.

Шашерин говорит, что максимальное количество дней, на которое его могут поместить в психиатрическую больницу для проведения экспертизы — 90 дней.

38-летний Андрей Шашерин обвиняется по ч. 1 ст. 148 («оскорбление чувств верующих») и ч. 1 ст. 282 («возбуждение ненависти или вражды») за публикацию «экстремистских» картинок на своей странице в «ВКонтакте».

Среди них, в частности, было изображение священника и надпись «Согрешил? Прочитай три раза Крым наш». Шашерин один содержит жену и пятилетнего сына. Год назад у них сгорел дом, и сейчас они проживают в комнате площадью 12 квадратных метров. Из-за помещения в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга Шашерин не может пользоваться банковской картой. По предъявленным обвинениям мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

За последнее время стало известно о более чем десяти открытых уголовных делах по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих. В Барнауле, помимо Шашерина, фигурантами стали еще три человека: 19-летний Даниил Маркин (фотограф), 24-летняя Мария Мотузная (студентка) и Антон Ангел (гражданский активист).