Главу службы охраны Русского музея приговорили к условному сроку по делу о мошенничестве

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил начальника службы охраны Русского музея Ирину Кузнецову к 4 года условного срока с 3 годами испытательного срока по делу о мошенничестве при закупке систем безопасности (ч.4 ст.159 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в 2013 году Русский музей закупил у фирмы другого фигуранта дела, гендиректора ООО «Фрейм» Николая Дурасова, четыре концентратора ключевого оборудования по заведомо завышенной цене — за 8 миллионов рублей, когда по прайс-листу они стоитли 3,86 миллионов.

Кроме того, фирма Дурасова проводила работы по техобслуживанию металлодетекторов и электронных ключей по завышенным ценам, на чем якобы похитил у музея еще около 346 тысяч.

Ирина Кузнецова была задержана в апреле 2016 года. Представители Русского музея сразу после ее ареста сообщили журналистам о том, что результаты внутренней проверки в музее не подтвердили факт мошенничества. Адвокат Кузнецовой рассказал «Фонтанке», что защита намерена обжаловать приговор.

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В начале августа на прениях гособвинение попросило 7 лет лишения свободы для Кузнецовой и 9 — для другого фигуранта дела, который также избежал реального срока и был приговорен к пяти годам условно.