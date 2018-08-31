Власти ДНР: взрывное устройство было заранее заложено в ресторане, где погиб Захарченко

Обновление Как сообщил РИА спикер парламента Новороссии Олег Царев, бомба была заложена в светильнике рядом со столом Захарченко.

Взрывное устройство было заранее заложено в ресторане «Сепар» в центре Донецка, заявил РИА Новости Александр Казаков, советник погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко .

«Это был взрыв. Закладка готовилась целенаправленно, Захарченко погиб, вице-премьер Александр Тимофеев в тяжелом состоянии в больнице», — приводит агентство слова Казакова.

По данным источников «Ведомостей», находящийся в двухстах метрах от резиденции Захарченко ресторан, принадлежит начальнику его охраны.

После взрыва въезд и выезд в Донецк были закрыты, обстановка на линии соприкосновения при этом остается спокойной.

По версии представителя Службы безопасности Украины Игоря Гуськова, Захарченко был убит в результате криминальных разборок в среде боевиков или ликвидирован спецслужбами России.

Советник Захарченко Александр Казаков в разговоре с РИА Новости обвинил во взрыве «тех, кто убил командиров «Гиви» (Михаила Толстых) и «Мотороллу» (Арсена Павлова). Представитель МИД Мария Захарова объявила о причастности «киевского режима, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных».

Глава ДНР Александр Захарченко погиб от черепно-мозговой травмы в результате взрыва в донецком ресторане «Сепар», произошедшего ориентировочно в 17:30 мск. В результате взрыва также тяжело был ранен министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»). При этом, по данным источников «Новой» , слухи о возможной ликвидации как Захарченко, так и Тимофеева, активно распространялись в последние несколько недель.