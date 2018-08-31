Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы ДНР Захарченко. СКР возбудил дело о международном терроризме

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Текст приводится на сайте Кремля.

«Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока», — пишет Путин в телеграмме.

При этом в своем заявлении Путин не приводит версий о том, кто является исполнителем теракта. Он обошелся только фразой, что эти люди «делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени».

Следственный комитет России в свою очередь возбудил уголовное дело по статье об акте международного терроризма, повлекшего причинение смерти человеку (ч.3 ст. 361 УК). В сообщении СК также не называются возможные исполнители.

Советник Захарченко Александр Казаков в разговоре с РИА Новости обвинил во взрыве «тех, кто убил командиров «Гиви» (Михаила Толстых) и «Мотороллу» (Арсена Павлова). Представитель МИД Мария Захарова объявила о причастности «киевского режима, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных».

По версии представителя Службы безопасности Украины Игоря Гуськова, Захарченко был убит в результате криминальных разборок в среде боевиков или ликвидирован спецслужбами России.

Напомним, глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб от черепно-мозговой травмы в результате взрыва в донецком ресторане «Сепар», произошедшего ориентировочно в 17:30 мск. В результате взрыва также тяжело был ранен министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»). При этом, по данным источников «Новой», слухи о возможной ликвидации как Захарченко, так и Тимофеева, активно распространялись в последние несколько недель.