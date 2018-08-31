И.о. главы ДНР назначили зампреда правительства республики Дмитрия Трапезникова

Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики после смерти ее прошлого главы Александра захарченко назначен вице-премьер Дмитрий Трапезников. О результатах заседания совета министров сообщает РИА Новости. Ранее об этом сообщали Интерфакс и РБК со ссылкой на депутатов народного совета.

«Решение штаба территориальной обороны ДНР: в соответствии с частью 1 статьи 102 конституции ДНР в связи с гибелью главы Александра Захарченко возложить временное исполнение обязанностей главы на зампредседателя совета министров Трапезникова Дмитрия Викторовича», — зачитал решение сам Трапезников.

Трапезников начал работать в администрации самопровозглашенной ДНР с декабря 2014 года, а с апреля 2015-го занял должность зампреда правительства. До этого с 2001 по 2005 год был менеджером футбольного клуба «Шахтер», а с 2010 по 2012 год — заместителем главы районного совета Петровского района города Донецка.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб от черепно-мозговой травмы в результате взрыва в донецком ресторане «Сепар», произошедшего ориентировочно в 17:30 мск. В результате взрыва также тяжело был ранен министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»).

После взрыва въезд и выезд в Донецк были закрыты, обстановка на линии соприкосновения при этом остается спокойной. В школах Донецка было отменено празднование 1 сентября начала нового учебного года.