Мэрия Челябинска отказалась устанавливать мемориальную табличку о жертвах репрессий на здании МВД

Администрация Челябинска отказалась восстанавливать на здании МВД, где в 1930-е годы проводились расстрелы, мемориальную доску в память о жертвах политических репрессий. По мнению мэрии, та якобы может подорвать авторитет полиции в глазах населения, сообщает «Коммерсант».

Впервые памятная доска о расстрелах появилась на фасаде здания НКВД на Васенко, 39 в 1995 году. «В этом здании в период массовых репрессий 1930–1940-х годов приводились в исполнение приговоры о расстреле граждан, безвинно репрессированных по политическим мотивам», — говорилось в тексте таблички, исчезнувшей в начале 2000-х годов.

В 2018 году администрация Челябинска отказала координатору группы «Архистраж» Юрию Латышеву в восстановлении прежней доски, поскольку старое здание было разобрано, а на его месте было построено здание для МВД, на котором уже была новая табличка с текстом «Памяти жертв политических репрессий 30−40 годов. Память о них сохранится, пока остаемся людьми».

На требование восстановить прежнюю мемориальную доску и разместить ее на внешнем фасаде здания, мэрия заявила, что поскольку в новом здании «какие-либо репрессивные действия физического характера не производились», это может привести к искажению истории, а также навредить авторитету полиции, вызвав у жителей города «безосновательные ассоциативные представления граждан о деятельности органов внутренних дел».

Латышев считает, что восстановление старой доски правомерно, поскольку часть здания ОГПУ сохранилась после перестройки. Координатор проекта «Последний адрес» в Челябинской области Иван Слободенюк рассказал «Коммерсанту», что отказ в установке доски говорит об отсутствии внимания у властей к увековечиванию памяти жертв репрессий. Так, по его словам, часть территории с массовыми захоронениями уже застроена, а мемориал Золотая гора на западе Челябинска заброшен.