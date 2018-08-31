В результате взрыва в Донецке помимо Захарченко погибли еще пять человек. Среди них один ребенок
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Источники «Новой газеты» утверждают, что министр ДНР Александр Тимофеев («Ташкент») умер на операционном столе. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
В результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, помимо главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибли еще пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в больнице.
«Они оказались в самом центре взрыва. Тела сильно обгорели. Идентифицировать их не представляется возможным», — говорят медики.
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб от черепно-мозговой травмы в результате взрыва в донецком ресторане «Сепар», произошедшего ориентировочно в 17:30 мск.
В результате взрыва также был ранен министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»). Его состояние оценивалось врачами как тяжелое.
После взрыва въезд и выезд в Донецк были закрыты, обстановка на линии соприкосновения при этом остается спокойной. В школах Донецка было отменено празднование 1 сентября начала нового учебного года.
По данным РИА Новости, в ДНР после убийства Захарченко подняли по тревоге войска и перекрыли все границы, объяснив это якобы зафиксированным передвижением украинской бронетехники.