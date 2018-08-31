В результате взрыва в Донецке помимо Захарченко погибли еще пять человек. Среди них один ребенок

Обновлено Источники «Новой газеты» утверждают, что министр ДНР Александр Тимофеев («Ташкент») умер на операционном столе. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, помимо главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибли еще пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в больнице.

«Они оказались в самом центре взрыва. Тела сильно обгорели. Идентифицировать их не представляется возможным», — говорят медики.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб от черепно-мозговой травмы в результате взрыва в донецком ресторане «Сепар», произошедшего ориентировочно в 17:30 мск.

В результате взрыва также был ранен министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»). Его состояние оценивалось врачами как тяжелое.

После взрыва въезд и выезд в Донецк были закрыты, обстановка на линии соприкосновения при этом остается спокойной. В школах Донецка было отменено празднование 1 сентября начала нового учебного года.

По данным РИА Новости, в ДНР после убийства Захарченко подняли по тревоге войска и перекрыли все границы, объяснив это якобы зафиксированным передвижением украинской бронетехники.