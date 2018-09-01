В Сочи пассажирский «Боинг» загорелся после посадки. Есть пострадавшие

В Сочи пассажирский «Боинг 738» после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате инцидента были госпитализованы шесть человек, среди которых двое детей, сообщает Минздрав.

Всего в результате аварии пострадали 18 из 166 человек на борту. По данным Минздрава, погибших нет. Однако ранее Интерфакс со ссылкой на неназванные источники сообщал о смерти от сердечного приступа сотрудника аэропорта при эвакуации пассажиров.

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки «Боинга» по статье ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

По версии следствия, в 2:50 1 сентября в аэропорту «Сочи» при посадке самолет «Боинг 738» авиакомпании Utair, летевший из Москвы, выкатился за пределы посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла.

Источник «Интерфакса» сообщил, что выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы мог спровоцировать сильный ливень. «Экипаж не сумел приземлиться с первой попытки, а затем не удержал самолет в условиях скользкого покрытия и плохой видимости», — приводит агентство его слова.