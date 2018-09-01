CNN узнал о предварительном списке целей для воздушных ударов США в случае химатаки в Сирии

Сотрудники военной разведки США подготовили список объектов, где власти Сирии могут хранить химическое оружие. В случае его применения сирийскими военными президент Дональд Трамп отдаст приказ о поражении этих целей ракетными атаками, сообщает CNN.

Решение об ответных действиях на готовящуюся, по данным американской разведки, химатаку еще не принято. Но, по словам источника канала, военные «могут ответить очень быстро», и если Трамп решится на это, то заранее собранные данные передадут Пентагону.

Собеседники канала рассказали о беспокойстве американских чиновников продвижением сирийских правительственных сил к провинции Идлиб, опорному пункту оппозиции. Власти Дамаска, пишет CNN, намерены использовать химоружие в случае, если оппозиционеры окажут им сопротивление.

Ранее, по данным агентства Bloomberg, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым предупредил Москву о готовности США нанести удар по Сирии, если войска Асада используют химоружие для возвращения под контроль территории на севере провинции Идлиб.

Болтон заявлял, что у США есть информация о готовности войск Асада при поддержке российских военных взять под контроль эту часть страны (на данный момент этой территорией управляют боевики), а для проведения операции может быть использовано химоружие.

31 августа Интерфакс сообщил о том, что ударная атомная подводная лодка ВМС США, оснащенная крылатыми ракетами «Томагавк», подошла к Средиземному морю и зашла в Гибралтар. Местная газета Gibraltar Chronicle написала, что впервые замеченная 30 августа подлодка, по словам министерства обороны США, совершает «запланированный технический визит».

Интерфакс отмечал, что в Средиземном море уже находятся другие американские носители крылатых ракет: две атомные подводные лодки и два ракетных эсминца ВМС США в восточной части моря.

30 августа Минобороны России объявило о проведении масштабных военных учений в Средиземном море с 1 по 8 сентября, в которых примут участие 25 кораблей и 30 самолетов.

Накануне «Известия» рассказали об усилении группировки военных кораблей у берегов Сирии в Средиземном море. Эти данные вскоре подтвердили израильской газете Haaretz представители НАТО, назвав число мобилизованных военно-морских сил «значительным».

Минобороны России в свою очередь заявило о подготовке инсценировки химатаки. В ней обвинили участников запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат Ан-Нусра»), которым якобы представители движение «Белые каски» уже передали отравляющие вещества.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франиция нанесли совместные удары по Сирии. Это стало ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, ответственность за которую запад возложил на правительственные войска Асада. В России назвали химическую атаку в Сирии «инсценировкой».