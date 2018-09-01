Интерфакс: в международный розыск объявлены два новых фигуранта «кокаинового дела»

По делу о контрабанде кокаина из посольства России в Аргентине два человека были объявлены в международный розыск объявлены два человека. Об этом Интерфаксу рассказал неназванный источник.

Личности двух новых фигурантов дела пока не раскрываются, однако собеседник агентства уточнил, что это знакомые бывших сотрудников посольства РФ в Буэнос-Айресе, один из которых является фигурантом дела.

«Помимо пятерых фигурантов, арестованных по этому, в розыске находятся ещё двое», — приводи Интерфакс его слова.

Напомним, в декабре 2016 года в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с 362 кг кокаина. О находке стало известно только в начале 2018 года.

На данный момент по делу проходят трое сотрудников дипмиссии Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, а также экстрадированный в Россию из Германии в июле бизнесмен Андрей Ковальчук.

По версии следствия, Абянов, работавший в то время завхозом посольства, помог Ковальчуку спрятать чемоданы с кокаином в школе. Дипломатов Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова задержали с поличным при получении груза в Москве.

Находящийся в СИЗО «Матросская тишина» Ковальчук не признает свою вину и называет себя жертвой провокации, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы.

Кроме того, еще два россиянина проходят фигурантами дела: полицейский Иван Близнюк, охранявший посольство, и его друг механик Александр Чикало. Их обвиняют в том, что они координировали отправку наркотиков в Москву.

Однако они также свою вину не признают и заявляют, что первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев, проходящий по делу свидетелем, оклеветал их, чтобы отвести ответственность «от себя и других преступников и наркодипломатов».