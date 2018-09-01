В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта. Фото

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В Северной Осетии началась трехдневная вахта по жертвам теракта в школе Беслана, сообщает ТАСС.

Церемония началась в 9:15 со школьного звонка — именно в это время 1 сентября 2004 года раздались первые выстрелы. Участники принесли во двор школы игрушки и воду в память того, что террористы в течение всех трех дней, что они удерживали заложников, не разрешали им пить.

После траурной церемонии в Беслане состоится пресс-конференция комитета «Матери Беслана». Траурные мероприятия также пройдут у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана. Они удерживали детей, их родителей и сотрудников школы два дня. 3 сентября в здании школы произошел взрыв, после которого силовики начали штурм.

В результате теракта и последующего штурма погибли 333 человека. Большинство из них дети (186 человек). Пострадали более 700 человек.

В апреле прошлого года ЕСПЧ признал, что российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников, и обязал Россию выплатить истцам 3 миллиона евро.