Последний сотовый оператор из «большой тройки» отменил плату за входящие в роуминге по России

Сотовый оператор «Мегафон» с 1 сентября отменил плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, говорится на сайте компании. Ранее под давлением Федеральной антимонопольной службы так уже сделали «Билайн» и МТС, отмечает ТАСС.

Об отмене крупнейшими операторами сотовой связи платы за входящие в роуминге внутри страны в начале августа сообщал РБК со ссылкой на источники в компаниях.

К началу сентября операторы связи, по словам замглавы ФАС Анатолия Голомозина, должны также вовсе отменить внутрисетевой роуминг.

Напомним, в июле 2017 года ФАС предписала МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» и «Т2 РТК Холдингу» устранить разницу в тарифах при поездках по России до декабря 2017 года.

Впоследствии дедлайн для МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» был продлен до 31 января 2018 года, для «Т2 РТК Холдинга» — до мая 2018 года (после чего был вновь продлен до 31 августа).

В марте ФАС возбудила антимонопольное дело против «большой тройки»: против МТС и «Мегафона» за завышение цен в роуминге, а против «Вымпелкома» за несоответствие отчета об отмене внутрисетевого роуминга требованиям ведомства.