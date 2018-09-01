Посольство США опровергло заявление генконсула России о «фактической приостановке» выдачи виз россиянам

Посольство США в России опровергло заявление генерального консула в Хьюстоне Александра Писарева о приостановке выдачи американских виз россиянам. Слова представителя посольства Андреа Калан приводит Deutsche Welle.

По данным Калан, посольство США в Москве и генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке «выдали почти 8 тысяч виз только за прошлый месяц».

При этом слова Писарева, по словам представителя посольства, «совершенно не соответствуют действительности и чрезвычайно неконструктивны».

Напомним, 30 августа генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев заявил о том, что американские власти «фактически прекратили» выдавать визы россиянам — даже в случае гуманитарных ситуаций.

Подобное высказывание Писарев сделал, комментируя смерть двадцатилетнего Александра Курганова из Петербурга в водохранилище в штате Юта. Писарев утверждал, что его родственники не могут приехать в Америку: «Сейчас же за ним вот так не прилетишь – американцы же не дают визы… Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи».