Власти ДНР сообщили о возобновлении работы пограничных пунктов пропуска

Движение через пункты пропуска на границах самопровозглашенной Донецкой народной республики было возобновлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал депутата Народного совета ДНР Владислава Брига.

«Пограничные переходы в ДНР на выезд из республики разблокированы», — написал Бриг, отметив, что движение открыто и на въезд, и на выезд.

Государственная пограничная служба Украины также сообщила о начале единичного пропуска людей с оккупированных боевиками территорий

Движение через пропускные пункты было прекращено в связи со взрывом в кафе «Сепар», из-за которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. В сообщении государственной пограничной службы Украины отмечалось, что ограничения действовали только на выезд из ДНР.

Напомним, глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб от черепно-мозговой травмы в результате взрыва в донецком ресторане «Сепар», произошедшего ориентировочно в 17:30 мск. В результате взрыва также тяжело был ранен министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»).

По данным РИА Новости, в ДНР после убийства Захарченко подняли по тревоге войска и перекрыли все границы, объяснив это якобы зафиксированным передвижением украинской бронетехники. В Вооруженных силах Украины это опровергли.

И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также объявил о введении режима повышенной боеготовности.