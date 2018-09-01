Мэрия Сыктывкара не согласовала пикет у здания ФСБ к столетию Красного террора

Администрация Сыктывкара не согласовала пикет 5 сентября к столетию постановления о Красном терроре у здания управления Федеральной службы безопасности по Республике Коми, сообщает «7х7» со ссылкой на ответ мэрии.

Гражданские активистки Дарья Чернышева и Нина Попугаева рассказали изданию, что решили провести пикет на аллее около нового здания управления ФСБ по Коми 5 сентября, чтобы напомнить жителям Сыктывкара «о преступлении Красного террора, развязанного В.Ульяновым, Ф.Дзержинским и другими лидерами большевиков 100 лет назад».

Администрация объяснила отказ отсутствием согласия «лица, в ведении которого находится территория», управления ФСБ по Коми, и предложили активисткам местные гайд-парки.

Они намерены обжаловать отказ, поскольку считают место наиболее подходящим для пикета. По словам юриста фонда «Общественный вердикт» Эрнеста Мезака, люди по аллее совсем не ходят, а рядом нет никаких объектов, у которых запрещает митинги федеральное или региональное законодательство.

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Накануне «Коммерсант» рассказал об отказе мэрии Челябинска восстановить прежнюю мемориальную доску о жертвах репрессий 1930-х годов на здании отделения МВД. Чиновники заявили, что прежняя табличка приведет к искажению истории, поскольку бывшее здание НКВД, в котором сейчас распологается МВД, было перестроено, а в новом здании расстрелы не проводились.