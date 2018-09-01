Минобороны России: американские инструкторы готовили боевиков для атаки на сирийскую Пальмиру

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (подчиняется Министерству обороны) рассказали о взятых в плен боевиках в ходе столкновение с сирийскими войсками вблизи населенного пункта Эт-Танф в направлении Пальмиры.

Как пишет Интерфакс, террористы заявили, что в их подготовке участвовали инструкторы из США. По словам боевиков, им поставляли оружие и боеприпасы с американской базы.

Взятые в плен рассказали, что входят в бандформирование «Восточные львы», которое, по информации российских военных, насчитывает около 500 человек. В Центре по примирению отметили, что их лагерь подготовки находится в районе Эт-Танфа рядом с американской базой.

Как сообщают российские военные, столкновение сирийских правительственных войск произошло утром 1 сентября. Двое боевиков были убиты, еще двое взяты в плен. «В задачу боевиков входило провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил численностью около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели», — выяснили в Центре по примирению.

Ранее Минобороны заявило о подготовке США и их союзниками инсценировки химической атаки со стороны сирийского правительства в провинции Идлиб. По информации российских военных, отравляющие вещества передали боевикам представители движения «Белые каски».

25 августа, по данным агентства Bloomberg, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым предупредил Москву о готовности США нанести удар по Сирии, если войска Башара Асада используют химоружие для возвращения под контроль территории в Идлибе.

Болтон заявлял, что у США есть информация о готовности войск Асада при поддержке российских военных взять под контроль эту часть страны (на данный момент этой территорией управляют боевики), а для проведения операции может быть использовано химоружие.

Сотрудники американской военной разведки подготовили список объектов, где власти Сирии его могут хранить. Как сообщает телеканал CNN, в случае его применения президент Дональд Трамп отдаст приказ о поражении этих целей ракетными атаками. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.