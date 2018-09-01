Обвиняемого в организации покушения на Бабченко приговорили к 4,5 годам лишения свободы

Голосеевский районный суд Киева приговорил к 4,5 годам лишения свободы Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко (ч. 3 ст. 258 УК Украины). Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

По его словам, Герман полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием. «Дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться», — отметил Грицак.

Во время дачи показаний, как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на генпрокурора, осужденный подтвердил версию о том, что в организации преступления был задействован представитель России, который «передавал средства и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины».

29 мая полиция Украины сообщила о гибели Бабченко в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день выяснилось, что произошедшее было инсценировкой СБУ, чтобы вычислить организатора преступления. По версии следствия, на Бабченко и около 30 других журналистов готовилось покушение.

Правоохранители задержали Бориса Германа, организатора убийства журналиста, и гражданина Украины Тараса Стельмашенко. Последний, по версии СБУ, руководил группой из трех человек, которых российские спецслужбы в Ростове-на-Дону готовили к совершению терактов.