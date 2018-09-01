Российский документалист Косаковский выступил в поддержку Сенцова на Венецианском кинофестивале

Российский документалист Виктор Косаковский выступил в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего тюремный срок на Ямале, на 75-ом Венецианском кинофестивале, пишет Интерфакс.

Косаковский надел на себя футболку с цифрой 111 — именно столько дней держит голодовку Сенцов. «То, что я делаю, не политическое высказывание, а акт сострадания, — отметил он на пресс-конференции. — Как коллега Олега Сенцова, я не могу забывать, что он голодает 111-й день. Мы не должны забывать об этом».

Лаурает премий «Ника» и «Триумф» документалист Виктор Косаковский представил на Венецианском кинофестивале картину «Aquarela» о воде и ее ипостасях. Фильм снят со скоростью 96 кадров в секунду. В его создании принимали участие Великобритания и Германия.

Украинский режиссер Олег Сенцов, держащий голодовку более 110 дней в поддержку украинских политзаключенных, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги. Он был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

15 августа комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. По словам родственников осужденного, сам Сенцов выступает против написания прошения о помиловании.

За освобождение украинского режиссера выступили многие правозащитники и деятели культуры. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.