Четырнадцать лет без статуса жертв: пресс-конференция матерей Беслана

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

«Вы не представляете, с чем мы живем... Эти осколки боли постоянно в нас. И мы бесконечно благодарны за всю поддержку, которую мы получаем от людей уже 14 лет», — начала пресс-конференцию председатель Комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. Около 30 журналистов, включая два федеральных канала, собрались 1 сентября в бесланском Дворце культуры на встрече с Комитетом.

«И все эти 14 лет мы добиваемся принятия федерального закона о статусе пострадавших в теракте», — сказала Эльвира Туаева.

«Вас (жертв теракта) слишком много у нас», — сказал нам на это Медведев. А почему у нас много таких, как мы?»

«И при этом правоохранительные структуры и статус имеют, получают огромные зарплаты, льготы, хорошее жилье. Я чувствую себя униженной. Нас называют «женщины Беслана», «матери» — но мы не жертвы. Я выжила, двоих похоронила... Иногда мне кажется, мы никто».

Отсутствие закона о статусе жертв терактов приводит к тому, что в случаях, подобных бесланской трагедии, не возникает оснований для плановой помощи пострадавшим и реабилитации для выживших, объяснили женщины. В бюджете просто нет такой строчки расходов. И люди вынуждены каждый раз ходить к чиновникам с протянутой рукой.

«У нас есть инвалиды, которым ежегодно нужен курс дорогой реабилитации — это и Наташа Сацаева, и Фатима Дзагоева, Марина Дучко, Диана Муртазова, еще несколько человек... И каждый раз приходится принимать меры общественного, так скажем, характера. Сацаевой сейчас коляска нужна — нет денег на это, она из дома не может выехать...»

Траурные мероприятия в Первой школе Беслана 1 сентября 2018 года. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

«На встрече с Медведевым мы просили отправить на несколько лет на реабилитацию в Германию наших троих человек — их можно было на ноги поставить. Но вопрос не решился. И сейчас мы приглашаем министра здравоохранения Ратманова проехать по домам наших инвалидов и самому посмотреть, в чем они нуждаются», — сказала Сусанна Дудиева.

Еще одна проблема — образование.

«В этом году произошло то, чего никогда не было раньше: шесть наших ребят, бывших заложников, не сдали ЕГЭ, а пятерым отказали в целевых местах для учебы в магистратуре и ординатуре. Это говорит о том, что ослабло внимание к нашим детям. Но мы обязаны поддерживать их таланты, создавать условия. У нас здоровых детей нет, после 72 часов, которые они провели в спортзале и того, что они видели... Эти льготы оговорены — почему их надо выбивать? И теперь министерство образования должно взять на себя подготовку ребят к пересдаче ЕГЭ. А администрация города обязана их трудоустраивать. У нас Диана Муртазова, инвалид первой группы, дипломированный бухгалтер — не может работу найти. И сколько мы ни просим, город не содействует», — рассказали женщины.

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«Мы организовались, чтобы помочь людям которым стало невыносимо жить. Таким же как мы. Для нас ответственность — это способ выживания. В следующем году будет большой юбилей — 15 лет. И мы подведем итоги: что же мы все смогли сделать, чем помочь. И мы дадим строгую оценку».

«И еще: у нас до сих пор остались вопросы: почему террористы беспрепятственно приехали сюда и беспрепятственно захватили школу? И почему не было адекватного расследования? Это неудобные вопросы. Но мы не перестанем их повторять».

На пресс-конференции также рассказали о проекте музея Центра профилактики терроризма, который планируют открыть в здании Школы №1. По словам матерей Беслана, этот проект сейчас находится на утверждении у президента.

Беслан