В одном из районов Магадана отключили холодное водоснабжение после отравления десяти человек

В Магадане в районе Новая Веселая отключили холодное водоснабжение для дезинфекции трубопроводных сетей после отравления десяти человек, сообщает MagadanMedia.

На местности организовали подвоз питьевой воды в автоцистернах. Как пишет СМИ, с коммунальной проблемой столкнулись около 700 жителей микрорайона.

В данный момент специалисты-эпидемиологи производят забор проб воды и проводят расследование. По предварительным данным, во всех взятых образцах зафиксировано повышенное содержание кишечной палочки.

Как сообщает портал «Весьма», жители Магадана стали обращаться с жалобами на неудовлетворительное качество воды с 28 августа. Это началось после того, как на предприятии «Водоканал», которое осуществляет водоснабжение города, произошла авария.

С 29 по 31 августа в больницы с недомоганиями обратились 15 жителей магаданского микрорайона Новая Веселая, в том числе восемь детей. Десять человек госпитализировали. По словам руководителя местного Минздрава Ирины Лариной, нет прямого доказательства того, что пострадавшие отравились водопроводной водой.