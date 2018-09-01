СК начал выемку документов в аэропортах Сочи и Внуково после аварийной посадки пассажирского «Боинга»

Следователи проводят выемку документов в аэропортах Сочи и Внуково и в авиакомпании Utair в рамках расследования аварийной посадки пассажирского самолета «Боинг 738», сообщает Интерфакс.

Сотрудники Следственного комитета (СК) России продолжают осмотр места происшествия. По их версии, неудачное приземление самолета могло случиться по нескольким причинам: ошибка пилота или наземных служб, техническая неисправность, плохие погодные условия и другие.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

1 сентября в 2:50 по мск в аэропорту Сочи «Боинг 738» авиакомпании Utair, летевший из Москвы, при посадке выкатился за пределы посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла. На борту находились 166 человек, сообщалось о 18 пострадавших. При эвакуации от сердечного приступа скончался один сотрудник аэропорта.