Власти ДНР: убившую Захарченко бомбу заложили в кафе «Сепар» заранее и привели в действие дистанционно

В кафе «Сепар», где был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, накануне инцидента заложили безоболочное взрывное устройство. Об этом сообщил советник ДНР Александр Казаков, пишет Интерфакс.

«Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев», — рассказал он. Казаков добавил, что бомба была заложена «на удачу» и приведена в действие дистанционно.

По его словам, исполнителями операции были те же самые люди, которые убили ополченцев «Моторолу» (Арсений Павлов) и «Гиви» (Михаил Толстых).

О гибели главы ДНР Александра Захарченко стало известно вечером 31 августа. В результате взрыва был ранен министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»), в данный момент его жизни ничто не угрожает. Всего, по словам временно исполняющего обязанности главы республики Дмитрия Трапезникова, в инциденте пострадали 11 человек.

Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что по подозрению в убийстве задержаны «украинские диверсанты». В Службе безопасности Украины заявляли, что украинские спецслужбы не имеют отношения к происшествию. В ДНР назвали случившееся терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об акте международного терроризма, повлекшего причинение смерти человеку (ч. 3 ст. 361 УК).