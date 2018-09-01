Объявившего голодовку в спецприемнике Удальцова госпитализировали с обезвоживанием в третий раз

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в третий раз госпитализировали из спецприемника с обезвоживанием, вызванным голодовкой. Он держит ее уже 18 дней.

По словам жены оппозиционера Анастасии Удальцовой, его состояние тяжелое. «[Он] лежит под капельницей, сильно исхудал, все показатели здоровья у него плохие, аритмия», — рассказала она Интерфаксу.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Андрей Бабушкин попросил Удальцова прекратить голодовку. Его супруга сообщила, что он подумает над этим.

Лидер «Левого фронта» объявил голодовку 14 августа после того, как его приговорили к 30 суткам административного ареста. По мнению суда, перед началом митинга против пенсионной реформы 28 июля он якобы организовал другое несанкционированное мероприятие и озвучивал на нем лозунги.

19 августа, на пятый день голодовки, Удальцов был госпитализирован с обезвоживание в городскую клиническую больницу №52. Оппозиционер также жаловался на боли в почках. После этого его снова доставили в спецприемник, откуда 26 августа вновь госпитализировали.