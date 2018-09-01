Минфин ЦАР опубликовал разрешение на разведку месторождений золота для связанной с Пригожиным компании

Министерство финансов и бюджета Центральноафриканской республики (ЦАР) опубликовало документы, на основании которых горнодобывающая компания Lobaye Invest получила разрешение на разведку и разработку месторождений полезных ископаемых. На них обратил внимание The Bell.

Из документов следует, что Lobaye Invest получила разрешение на работу в ЦАР в течение трех лет в начале июня 2018 года. Разведку месторождений золота она осуществляет на двух участках: первый площадью 385 кв. км., второй — 3712 кв. км. Обе территории находятся к западу от столицы ЦАР Банги.

По информации Московского центра Карнеги, участки находятся под контролем христианского ополчения «Анти-балака», которое противостоит мусульманской группировке «Селека».

The Bell не удалось найти документы, подтверждающие то, что Lobaye Invest работает в Ндассиме — туда убитые российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко намеревались поехать на съемку фильма о частных военных компаниях (ЧВК).

Фирму Lobaye Invest связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Ее владельцем является Евгений Ходотов — человек с таким же именем занимает должность генерального директора двух петербургских компаний — «Арго» и «М-Финанс», которые осуществляют добычу драгоценных камней. Тезка Ходотова работал в управлении МВД России, чьих сотрудников нанимали в службу безопасности Пригожина.

Название «М-Финанс» схоже с дочерней фирмой Lobaye Invest «М Инвест», которая, по данным The Bell, занимается разведкой месторождений золота в Судане.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты на блокпосту на пути в Бамбари 31 июля. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследований фильма о работе ЧВК «Вагнер», которую могли нанять для охраны месторождений.

Шахта в Ндассиме располагается в 60 км от бывшей военной базы боевиков из «Селеки». Власти ЦАР считают, именно эта группировка причастна к гибели россиян. По другой версии, причиной убийства мог стать грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника.