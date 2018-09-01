Utair пообещала выплатить компенсации всем пассажирам совершившего аварийную посадку в Сочи самолета

Компания Utair выплатит денежные компенсации всем пассажирам рейса, летевшего из Москвы в Сочи, сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.

Авиакомпания также обязуется доставить оставшийся багаж в удобное для пассажиров время.

Вместе с властями Utair расследует причины аварийной посадки «Боинга 738». «Руководство и специалисты компании немедленно вылетели на место событий для взаимодействия с компанией «Базэл Аэро», управляющей аэропортом, властями города Сочи и Краснодарского края, следственными органами», — говорится в сообщении.

1 сентября в 2:50 по мск в аэропорту Сочи «Боинг 738» во время посадки выкатился за пределы посадочной полосы, после чего у самолета загорелись оба крыла. На борту находились 166 человек, сообщалось о 18 пострадавших. При эвакуации от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

Среди причин неудачной посадки называют ошибку пилота или наземных служб, техническую неисправность самолета и плохие погодные условия.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). В рамках расследования СК начал выемку документов в аэропорту Сочи, Внуково и в Utair.