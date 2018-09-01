СМИ сообщили о ликвидации в ходе перестрелки боевика в Дагестане

В Хасаврютовском районе Дагестана ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Член бандподполья был убит в ходе боевого столкновения между поселками Эндирей и Тотурбийкала. «На предложение сложить оружие и сдаться бандит открыл стрельбу. Его уничтожили на месте ответным огнем», — рассказал собеседник Интерфакса.

По словам источника, в Хасаврютовском районе с весны 2018 года действует режим контртеррористической операции. В апреле Национальный антитеррористический комитет (НАК) отчитался о ликвидации девяти боевиков, которые собирались устроить теракты на майских праздниках.

Тогда же Федеральная служба безопасности сообщила об убийстве сторонника признанной в России террористической и запрещенной организации «Исламское государство». По данным спецслужб, он готовил серию терактов в Ставрополе.

В июне НАК нейтрализовал еще одного боевика, который отказался сдать оружие и вступил в перестрелку с боевиками. В ФСБ считают, что он был главарем «цумадинской» банды.