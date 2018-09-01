Представитель украинского омбудсмена заявил о «выбивании» показаний у задержанных по подозрению в убийстве Захарченко

Из задержанных по подозрению в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко «выбивают» показания. Об этом сообщил в фейсбуке региональный координатор украинского омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это фейк. Показания выбивали. Поставлена задача после похорон Захарченко, которые состоятся завтра 2 сентября, полностью объявить общественности об успешном завершении расследования дела», — написал он.

По словам Лисянского, власти ДНР подозревают в причастности к убийству Захарченко 14 человек. В свою очередь ранее в Службе безопасности Украины заявляли, что украинские спецслужбы не имеют отношения к происшествию.

О гибели главы ДНР Александра Захарченко стало известно вечером 31 августа. В результате взрыва был ранен министр налогов и сборов республики Александр Тимофеев, в данный момент его жизни ничто не угрожает. Всего, по словам временно исполняющего обязанности главы республики Дмитрия Трапезникова, в инциденте пострадали 11 человек.

По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в кафе «Сепар» было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. В ДНР назвали случившееся терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об акте международного терроризма (ч. 3 ст. 361 УК).