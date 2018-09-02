НАК: ликвидированный в Дагестане боевик оказался главарем кизилюртовской банды

В ходе контр-террористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана был убит Абас Хубаев — главарь кизилюртовской банды, причастный к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Об этом Национальный антитеррористический комитет заявил Интерфаксу и РИА Новости.

Ранее агентства сообщали о ликвидации между поселками Эндирей и Тотурбийкала боевика, открывшего огонь в ответ на требования сложить оружие. 2 сентября НАК заявила об установлении его личности.

Абас Хубаев, как уточняют агентства, считался причастным к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц — в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года.

Напомним, 20 июля неизвестные на машине «Лада» обстреляли машину ДПС на 764-м километре федеральной трассы «Кавказ», в результате чего двое из полицейских погибли, а еще один был ранен.

В Хасаврютовском районе с весны 2018 года действует режим контртеррористической операции. В апреле Национальный антитеррористический комитет (НАК) отчитался о ликвидации девяти боевиков, которые собирались устроить теракты на майских праздниках.

Тогда же Федеральная служба безопасности сообщила об убийстве сторонника признанной в России террористической и запрещенной организации «Исламское государство». По данным спецслужб, он готовил серию терактов в Ставрополе.

В июне НАК нейтрализовал еще одного боевика, который отказался сдать оружие и вступил в перестрелку с боевиками. В ФСБ считают, что он был главарем «цумадинской» банды.