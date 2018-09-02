В России начались митинги КПРФ против пенсионной реформы

В городах России 2 сентября начались митинги против пенсионной реформы. Так, уже закончились митинги КПРФ во Владивостоке и Барнауле, сообщает Интерфакс.

Во Владивостоке активисты собрались на Привокзальной площади: по данным мэрии, всего пришло до 250 человек, по подсчетам организаторов — до двух тысяч. «МБХ-Медиа» пишут о 350 участниках и отмечают, что организаторы не давали возможность выступить представителям других партий.

Во Владивостоке состоялся массовый митинг протеста



По оценкам организаторов на привокзальную площадь вышло более 2000 человек. Митинг был открыт выступлением первого секретаря Приморского краевого комитета КПРФ Анатолия Долгачева.Анатолий Долгачев в с...https://t.co/dtdRQQRvwk pic.twitter.com/AaWLSFUtnJ — КПРФ (@kprf) September 2, 2018

В Барнауле митинг прошел в сквере по улице Титова. Помимо представителей местного отделения КПРФ, как отмечает Интерфакс, присутствовали также и активисты регионального отделения партии «Яблоко», а также жители Барнаула, Новоалтайска и близлежащих районов.

В Новосибирске митинг состоялся на площади Пименова около Государственной публичной научно-технической библиотеки. Журналисты «Tayga.Info» оценили число участников в две тысячи человек.

В Новосибирске очередной митинг против повышения пенсионного возраста. Призывают Путина уйти в отставку https://t.co/dfLrO567Uz pic.twitter.com/saoh1dCpos — Тайга.инфо (@taygainfo) September 2, 2018

В Биробиджане, как пишет местное издание «Набат», на митинг КПРФ на площади Ленина пришло также около двухсот человек человек — выступить дали представителям «Справедливой России» и ЛДПР.

В Екатеринбурге КПРФ провели «Позорный полк» против пенсионной реформы — наподобие того, что недавно прошел в Комсомольске-на-Амуре. Около 500 человек прошлись в центре города с портретами депутатов думской фракции «Единой России».

В Екатеринбурге у "Уральца" собрался митинг против пенсионной реформы https://t.co/fCBrX8YPeH pic.twitter.com/iY5iUxgC26 — NGZT.ru | Новости Екатеринбурга (@NGZTru) September 2, 2018

В Москве 2 августа власти согласовали два митинга против пенсионной реформы. Демонстрация КПРФ пройдет на проспекте Академика Сахарова с 12:15 до 14:00, а «Справедливой России» — в то же время на Суворовской площади.

На проспекте Сахарова в Москве начинается митинг Красных сил против повышения пенсионного возраста pic.twitter.com/fjUwXtOjWP — Красный Рассвет (@communistdawn) September 2, 2018

Напомним, о повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой.