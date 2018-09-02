The New York Times узнала о неудачных попытках ФБР завербовать Дерипаску и других олигархов

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции в 2014-2016 годах пытались сделать своим информатором российского миллиардера Олега Дерипаску, однако у них это не вышло. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Американские спецслужбы предлагали Олегу Дерипаске помощь в получении визы в США и решении других юридических проблем в обмен на информацию о «российской организованной преступности», а позднее — о «возможной помощи России кампании президента Дональда Трампа в 2016 году».

В частности, NYT рассказало о случае, когда агенты ФБР в доме Дерипаске в Нью-Йорке убеждали его рассказать о связях главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией. Дерипаска сообщил о попытке вербовки российским властям.

По словам источников издания, американские спецслужбы планировали сделать своим информатором не одного Дерипаску, а еще около «полудюжины самых богатых людей России». Их имена в статье не приводятся. В этой кампании участвовали сотрудник Минюста Брюс Ор и автор досье о связях Трампа с Россией, бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Кристофер Стил.

В октябре 2017 года федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски о защите чести и достоинства к Associated Press за статью, в которой утверждалось, что тот платил Манафорту за «продвижение интересов правительства Путина».

С 6 апреля 2018 года Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций Минфина США. Согласно августовскому отчету минфина, состояние Дерипаски сократилось почти вдвое, а после введения санкций акции его группы компаний EN+ на Лондонской бирже упали с 12,2 до 5,4 долларов