На выборах в Мэрий-Эл внештатного фотографа «7х7» задержали за «незаконную съемку» на участке

Сотрудники полиции задержали внештатного фотографа издания «7х7» Алексея Пуртова за «незаконную съемку» на избирательном учатске №491 в поселке Советский. Об этом фотограф сообщил корреспонденту «7х7».

Его доставили в отделении полиции Советского района и отпустили через час после задержания, взяв с него объяснение. Как рассказал позднее «7х7»фотограф, в отделении один из полицейских «намекнул» ему, что его могут «закрыть на несколько суток, если сильно захотят», а также изъять фотографии.

Задержание объяснили тем, что Пуртов «без журналистского удостоверения и редакционного задания» снимал на участке. При этом, как отмечают «7х7», фото- и видео съемка на участке не требует аккредитации и не запрещена, если человек не препятствует деятельности комиссий и проведение съемки исключает возможность нарушения тайны голосования.

2 сентября в Марий Эл проходят дополнительные выборы в Государственное собрание республики и городское собрание Йошкар-Олы. В 2018 году Госсобрание Марий Эл лишило мандатов нескольких депутатов, в том числе обвиняемого в даче взятки экс-главе Марий Эл учредителя агрохолдинга «Акашево» Николая Криваша и руководителя совхоза «Звениговский» Ивана Казанкова.