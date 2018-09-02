Новая газета

Сенцов

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На проспекте Сахарова в Москве прошел митинг против пенсионной реформы

Общество

 

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг КПРФ против пенсионной реформы. К 13:15 мск на него пришли почти 9 тысяч человек, сообщает в твиттере «Белый счетчик».

Полицейские оценили число участников в 6 тысяч человек, а организаторы — в сто тысяч.

Шествие началось в 12 часов, его участники прошлись по проспекту Сахарова под флагами КПРФ против пенсионной реформы и даже, как отмечает «МБХ-Медиа», почтили минутой молчания погибшего 31 августа в Донецке главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, и подпели зазвучавшей после выступления главы КПРФ Геннадия Зюганова песне «Священная война».

Другой митинг в Москве на Суворовской площади провела «Справедливая Россия», в нем также участвовали представители от «Яблока», «Трудовой России», профсоюзов, а также, как отмечает Интерфакс, священник Всеволод Чаплин. Полицейские оценили численность этой акции в полторы тысячи человек.

2 сентября во многих городах России также прошли митинги региональных отделений КПРФ против пенсионной реформы. Так, например, в Екатеринбурге и Липецке активисты провели акцию «Позорный полк» (наподобие того, что недавно прошел в Комсомольске-на-Амуре) и прошлись по городу с портретами депутатов думской фракции «Единой России», проголосовавших за принятие закона в первом чтении.

Напомним, 28 июля в Москве и других городах России прошли согласованные акции КПРФ против повышения пенсионного возраста. На прошедшей на следующий день, 29 июля, акции Либертарианской партии на проспекте Сахарова были задержаны четверо человек.

В конце июля КПРФ также выступила с предложением провести федеральный референдум о повышении пенсионного возраста. Предложенный ими вопрос был одобрен Центризбиркомом 10 августа. К настоящему моменту известно о двух зарегистрированных местными избиркомами инициативных подгруппах от КПРФ, для начала сбора 2 миллионов подписей им нужно успеть организовать 43 таких подгруппы.

Теги:
проспект сахарова, кпрф, митинги, пенсионный возраст, пенсионная реформа, va
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