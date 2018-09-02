На проспекте Сахарова в Москве прошел митинг против пенсионной реформы

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг КПРФ против пенсионной реформы. К 13:15 мск на него пришли почти 9 тысяч человек, сообщает в твиттере «Белый счетчик».

Полицейские оценили число участников в 6 тысяч человек, а организаторы — в сто тысяч.

Началась акция КПРФ на проспекте Сахарова#КровавыйКвадрокоптер pic.twitter.com/8sQlXa2cBz — Актуальная Политика (@Current_policy) September 2, 2018

Шествие началось в 12 часов, его участники прошлись по проспекту Сахарова под флагами КПРФ против пенсионной реформы и даже, как отмечает «МБХ-Медиа», почтили минутой молчания погибшего 31 августа в Донецке главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, и подпели зазвучавшей после выступления главы КПРФ Геннадия Зюганова песне «Священная война».

В Москве на акции минутой молчания почтили память Александра Захарченко. После этого толпа стала скандировать "Смерть фашистам" pic.twitter.com/v7Gkf3iTLD — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 2, 2018

Митинг закончился исполнением Интернационала. Коммунисты призвали снова выйти на Сахарова 22 сентября. Перед вторым чтением пенсионной реформы в ГД. pic.twitter.com/TN5x6WBFJ4 — Roman Vdovichenko (@Vdovichenko1990) September 2, 2018

Другой митинг в Москве на Суворовской площади провела «Справедливая Россия», в нем также участвовали представители от «Яблока», «Трудовой России», профсоюзов, а также, как отмечает Интерфакс, священник Всеволод Чаплин. Полицейские оценили численность этой акции в полторы тысячи человек.

2 сентября во многих городах России также прошли митинги региональных отделений КПРФ против пенсионной реформы. Так, например, в Екатеринбурге и Липецке активисты провели акцию «Позорный полк» (наподобие того, что недавно прошел в Комсомольске-на-Амуре) и прошлись по городу с портретами депутатов думской фракции «Единой России», проголосовавших за принятие закона в первом чтении.

Напомним, 28 июля в Москве и других городах России прошли согласованные акции КПРФ против повышения пенсионного возраста. На прошедшей на следующий день, 29 июля, акции Либертарианской партии на проспекте Сахарова были задержаны четверо человек.

В конце июля КПРФ также выступила с предложением провести федеральный референдум о повышении пенсионного возраста. Предложенный ими вопрос был одобрен Центризбиркомом 10 августа. К настоящему моменту известно о двух зарегистрированных местными избиркомами инициативных подгруппах от КПРФ, для начала сбора 2 миллионов подписей им нужно успеть организовать 43 таких подгруппы.