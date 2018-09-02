«Коммерсант» опубликовал директиву ООН о начале восстановления экономики Сирии после «политического перехода» в стране

В октябре 2017 года Организация объединенных наций (ООН) распространила секретную директиву, согласно которой входящий в систему страны могут принимать участие в проектах по восстановлению сирийской экономики после политического перехода власти. Газета «Коммерсант» опубликовала текст документа, о котором 20 августа упоминал глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Только когда всеми сторонами будет достигнуто подлинное соглашение о политическом переходе (прим. — власти), ООН будет готова к реконструкции», — говорится в выделенных жирным шрифтом строках документа.

При этом, говорится в тексте, для ООН по-прежнему критично оказание гуманитарной помощи и реализация Плана гуманитарного реагирования, предполагающего создание в Сирии «минимальных условий для жизни для пострадавших».

«Мероприятия по развитию или восстановлению, которые выходят за эти пределы (прим. — оказания гуманитарной помощи), должны быть отражены в других механизмах, требующих более длительных переговоров с правительствами», — приводит «Коммерсант» строки из директивы.

По данным «Коммерсанта», автором документа является Джеффри Фелтман — бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам, который покинул свой пост этой весной.

Напомним, 20 августа Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИДа Ливии Джебраном Басилем заявил о существовании выпущенной в октябре прошлого года секретной директивы секретариата ООН: «Было выдвинуто условие, что только после достижения прогресса в так называемом политическом переходе можно будет заниматься восстановлением Сирии», — приводило ТАСС слова Лаврова.

Лавров рассказал, что узнал о ней после того, как спросил в штаб-квартире ЮНЕСКО об участии организации в восстановлении Пальмиры.

После этого 22 августа представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова Лаврова, заявил, что «не было никакой «секретной директивы», изданной политическим департаментом или другим отделом ООН».