В Москве прошла церемония прощания с Иосифом Кобзоном

В Концертном зале имени Чайковского прошла церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

В церемонии приняли участие, как сообщает РБК, президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также космонавты Валентина Терешкова и Алексей Леонов, ректор МГУ Виктор Садовничий и многие другие. Всего на церемонию пришли несколько тысяч человек.

Присутствовавший на церемонии действующий мэр Москвы Сергей Собянин позднее предложил в твиттере присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке, объяснив это участием певца в спасении заложников при теракте 2002 года.

Бывший министр культуры Михаил Швыдкой рассказал Интерфаксу, что телеграмму с соболезнованиями семье послали президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

После церемонии артист будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище.

О смерти Иосифа Кобзона на 81-м году жизни от рака стало известно 30 августа. Онкологическое заболевание было диагностировано у певца в 2005 году, летом СМИ сообщали, что артист находился в стабильно тяжелом состоянии и проходил курс химиотерапии.

Напомним, Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр (Донецкая область, Украина). После армии он поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).

В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного совета СССР. В 1997 году он впервые пришел работать в Госдуму. С 2011 года занимал пост первого заместителя председателя думского комитета по культуре. В партии «Единая Россия» состоит с 2007 года.

В октябре 2002 года Кобзон вместе с политиком Ириной Хакамадой вывел из захваченного террористами Театрального центра на Дубровке женщину и троих детей.