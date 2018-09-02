В результате столкновений на акции протеста в немецком городе Хемниц возбудили 37 уголовных дел

В немецком Хемнице в результате столкновений 1 сентября сторонников и противников миграционной политики пострадали 18 человек, включая троих полицейских, говорится в сообщении на сайте полиции.

Всего после демонстраций было возбуждено 37 уголовных дел, связанных в том числе с нанесением телесных повреждений, ущерба имуществу и нарушение закона о собраниях. Как ранее сообщала полиция, после столкновений были задержаны более 300 человек.

1 сентября в саксонском городе Хемниц (бывший Карл-Маркс-Штадт) на юго-востоке Германии начались беспорядки во время собрания партии «Альтернативы для Германии».

Так, на их стороне было около 8 тысяч человек, в то время как еще около трех тысяч сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партии «Левые» организовали контр-акцию.

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Поводом для протеста стала публикация в СМИ об аресте 22-летнего иракца и 23-летнего сирийца по подозрению в убийстве 35-летнего гражданина Германии. Его зарезали в массовой драке, в которой участвовали мужчины разных национальностей. Ранее, в результате потасовки на акции протеста 28 августа был госпитализирован гражданин России.