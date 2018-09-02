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Активистка Украинского культурного центра уехала из Крыма после обысков ФСБ

Общество

 

Активистка Украинского культурного центра Ольга Павленко уехала на Украину из Крыма после того, как 29 августа сотрудники ФСБ провели обыски в ее доме в Симферополе, сообщает «Громадское».

Павленко, как уточняет издание, 2 сентября покинула Крым через пропускной пункт «Каланчак» и едет в Херсон, где планирует поселиться.

Обыски в ее доме в Симферополе прошли 29 августа в связи с подозрением о том, что она и ее родственники причастны к запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Обыски начались рано утром и длились несколько часов.

В результате правоохранители изъяли у активистки технику, электронные носители и телефон, а саму ее вызвали для дачи показаний в следственное управление ФСБ.

Как оказалось, разрешение на обыск выдал Киевский районный суд Симферополя в связи с доследственной проверкой по поводу поступившей информации о подготовке группой активистов «Правого сектора» покушения на судей и сотрудников ФСБ в Крыму.

Украинский культурный центр был создан в Крыму весной 2015 года. Организация проводит мероприятия, популяризирующие украинскую культуру, и издает газету на украинском языке «Кримський Терек». Активисты центра неоднократно преследовались сотрудниками правоохранительных органов.

Теги:
правый сектор, обыски, фсб, симферополь, крым, va
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