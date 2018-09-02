Активистка Украинского культурного центра уехала из Крыма после обысков ФСБ

Активистка Украинского культурного центра Ольга Павленко уехала на Украину из Крыма после того, как 29 августа сотрудники ФСБ провели обыски в ее доме в Симферополе, сообщает «Громадское».

Павленко, как уточняет издание, 2 сентября покинула Крым через пропускной пункт «Каланчак» и едет в Херсон, где планирует поселиться.

Обыски в ее доме в Симферополе прошли 29 августа в связи с подозрением о том, что она и ее родственники причастны к запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Обыски начались рано утром и длились несколько часов.

В результате правоохранители изъяли у активистки технику, электронные носители и телефон, а саму ее вызвали для дачи показаний в следственное управление ФСБ.

Как оказалось, разрешение на обыск выдал Киевский районный суд Симферополя в связи с доследственной проверкой по поводу поступившей информации о подготовке группой активистов «Правого сектора» покушения на судей и сотрудников ФСБ в Крыму.

Украинский культурный центр был создан в Крыму весной 2015 года. Организация проводит мероприятия, популяризирующие украинскую культуру, и издает газету на украинском языке «Кримський Терек». Активисты центра неоднократно преследовались сотрудниками правоохранительных органов.