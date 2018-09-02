В Донецке прошли похороны главы ДНР Александра Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике с военскими почестями похоронили на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе Донецка главу республики Александра Захарченко, сообщает ТАСС.

Ранее в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко прошла церемония прощания, после чего по главной улице Донецка, улице Артема, прошло траурное шествие.

Точных цифр о числе участников церемонии неизвестно. Так, представитель администрации Донецка заявил РИА о 120 тысячах участниках прощания, в то время как по оценкам корреспондента «Донецкого агентства новостей», на которого ссылается ТАСС, в шествии приняло участие уже около 200 тысяч человек.

Около 200 тысяч человек принимают участие в шествии в центре Донецка в память об Александре Захарченко, который погиб в результате взрыва 31 августа:https://t.co/rxeU3y3LK7 pic.twitter.com/H49GBZOJnY — ТАСС (@tass_agency) September 2, 2018

Ранее на сайте министерства иностранных дел самопровозглашенной ДНР сообщалось, что в церемонии примут участие «делегации из 4 стран» — Луганской народной республики, Абхазии, Южной Осетии и России.

От России приехали глава республики Крым Сергей Аксенов, депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Андрей Козенко (оба — от «Единой России»), член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди и руководитель мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

О гибели главы ДНР Александра Захарченко стало известно вечером 31 августа. В результате взрыва был ранен министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»), в данный момент его жизни ничто не угрожает. Всего, по словам временно исполняющего обязанности главы республики Дмитрия Трапезникова, в инциденте пострадали 11 человек.

Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что по подозрению в убийстве задержаны «украинские диверсанты». В Службе безопасности Украины заявляли, что украинские спецслужбы не имеют отношения к происшествию. В ДНР назвали случившееся терактом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об акте международного терроризма, повлекшего причинение смерти человеку (ч. 3 ст. 361 УК).

По словам советника ДНР Александра Казакова, над дверью внутри кафе «Сепар», где был убит Захарченко, накануне инцидента заложили безоболочное взрывное устройство. Взрыв произошел в тот момент, когда Захарченко с охранником заходили в кафе — оба погибли.