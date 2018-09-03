Задержали подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро

Мужчина, которого подозревают в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По ее словам, задержанного везут в отделение полиции для проведения следственных действий.

Накануне неизвестный мужчина застрелил постового полицейского. По данным источника ТАСС, полицейский 4-го отдела УВД на московском метрополитене повел в туалет задержанного, где получил огнестрельное ранение головы и скончался на месте.

Телеграм-канал Mash писал, что погибший — 23-летний Андрей Райский. По данным Mash, сотрудник МВД остановил мужчину для проверки документов, а тот во время беседы отпросился в туалет, где и выстрелил в него. Главным свидетелем по делу телеграм-канал называл уборщицу, которая слышала хлопок в районе места происшествия и видела убегавшего человека.

Как говорилось в сообщении МВД, подозреваемый – «мужчина кавказской, или азиатской внешности, на вид 40–45 лет, плотного телосложения, рост 160–165 см».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции.