«Коммерсант» сообщил подробности «секретной директивы» ООН по Сирии

ООН сможет содействовать процессу восстановления в Сирии лишь после того, как там сменится власть. Об этом говорится в «секретной внутренней директиве», которую в октябре прошлого года составил бывший заместитель генсека ООН по политическим вопросам, американский дипломат Джеффри Фелтман, пишет «Коммерсант».

Согласно документу, который носит название «Параметры и принципы содействия ООН в Сирии», ООН будет содействовать восстановлению Сирии только после того, как в ней сменится политическая власть, отмечает «Коммерсант». Кроме того, в документе говорится о том, что ООН не будет продвигать идею возвращения беженцев и временно перемещенных лиц, но будет поддерживать тех, кто возвращается в страну. Помимо этого, говорится в документе, организация не будет предоставлять помощь сторонам конфликта, подозреваемым в преступлениях против человечества и военным преступлениям.

«Этот документ достаточно хорошо известен тем, кто работает в ооновских структурах и занимается упомянутыми в нем вопросами, именно на него мы ориентируемся в своей работе»,- рассказал близкий к структуре ООН в Сирии собеседник издания.

По его словам, документ с октября несколько раз менялся, и сейчас многие страны также говорят о необходимости пересмотра рамок работы в Сирии структур ООН.

О существовании директивы впервые стало известно со слов главы МИД России Сергея Лаврова, потребовавшего от ООН объяснить, почему такие вопросы становятся «предметом внутренних секретных директив» в обход Совета Безопасности.

Когда Москва обратилась за разъяснениями к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, официальный представитель Гуттериша Стефан Дюжаррик в комментарии ТАСС опроверг наличие директивы.