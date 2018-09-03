В Иркутской области в результате крушения вертолета Ми-8 погибли три человека

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области разбился вертолет Ми-8, три члена экипажа погибли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сибирский авиационный спасательный центр Росавиации.

Как уточнил представитель спасцентра, воздушное судно сильно разрушено в результате удара о землю. По предварительным данным, следов пожара нет.

По данным источника агенства, вертолет совершал полет по заказу «Новосибирскгеологии» и должен был приземлиться в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. В воскресенье, 2 сентября, он не прибыл в место назначения и не вышел на связь.

Место падения вертолета было обнаружено в 290 км к востоку от Усть-Кута.