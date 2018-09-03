«Левада-центр»: более половины россиян заявили о готовности протестовать из-за пенсионной реформы

Более половины опрошенных «Левада-центром» россиян заявили о готовности участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста. Об итогах опроса, который проводили до предложения Владимира Путина смягчить условия реформы, сообщает РБК.

53% респондентов готовы лично присоединиться к протестам против повышения пенсионного возраста в своих населенных пунктах, 37% опрошенных сомневаются в своей готовности участвовать в митингах. В июле большая часть респондентов (53%) сомневались в готовности присоединиться к протестам, 37% скорее вышли бы на улицы. За месяц число неопределившихся с ответом снизилось с 9 до 5%.

Отмечается, что респонденты-пенсионеры, которых реформа уже не затронет, менее склонны к участию в протестных акциях. В этой возрастной категории участвовать в акциях протеста готовы лишь 44% против 58% из тех, кто не достиг пенсионного возраста.

Уровень протестных настроений зависит как от возраста, так и от политических предпочтений: среди поддерживающих «Единую Россию» на протесты готовы выйти 44%, в то время как среди электората ЛДПР — 71%, КПРФ — 59%.

Опрос был проведен 23—30 августа среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов.

29 августа во время телеобращения к гражданам России Путин рассказал о своем видении пенсионной реформы. Он предложил повысить пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет, вместо предложенных правительством восьми лет. Мужчинам повышение возраста оставят согласно изначальному проекту Государственной думы, принятом в первом чтении, — до 65 лет.

О планах правительства поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин стало известно в июне.