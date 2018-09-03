Крупные операторы связи планируют предоставлять услуги по хранению данных для исполнения «закона Яровой»

Федеральные операторы связи могут начать предоставлять более мелким компаниям услуги хранения данных для исполнения «закона Яровой», чтобы окупить хотя бы часть собственных расходов на увеличение хранилищ. Об этом пишет «Коммерсант».

«Мегафон» уже начал рассылку опросника, который должен показать, насколько рынок заинтересован в подобных услугах.

«Пока мы анализируем потребности, после этого сможем принять решение о целесообразности запуска такой услуги», – сказали в пресс-службе оператора.

В «Акадо» также сообщили, что получают запросы от региональных операторов на хранение данных.

В МТС рассказали, что изучают возможность предоставлять такие услуги. В «Ростелекоме» говорили, что будет хранить переговоры и трафик абонентов Tele2. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

Собеседник «Коммерсанта» на рынке связи утверждает, что на рынке пока нет оборудования для таких услуг, так как Минкмосвязь еще не выпустила приказ о его сертификации.

В конце августа «Ростелеком» и «Мегафон» разработали законопроект, который предлагает обязать иностранные компании, такие как Google и Facebook, оплачивать часть затрат на хранение их контента в России.

Согласно «закону Яровой», операторы с 1 июля обязаны хранить в течение шести месяцев все телефонные разговоры абонентов, СМС и электронные сообщения интернет-пользователей, а с 1 октября — весь трафик абонентов в течение 30 суток. Хранение данных на мощностях других операторов допускается по согласованию с ФСБ.

Спустя месяц после вступления поправок в силу интернет-компании не начали исполнять закон, поскольку Минкомсвязи не подготовило уточняющие документы о правилах хранения данных и процедуре передачи информации по запросу в правоохранительные органы.