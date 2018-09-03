«Новая газета» объявила старт краудфандинговой кампании

«Новая газета» запустила краудфандинговую кампанию под названием «Стань со-участником «Новой газеты».

Мы — некоммерческая организация, и поэтому имеем право собирать пожертвования от людей на свою деятельность. 25 лет газета не пользовалась этим правом. И пришло время это изменить.

Поддерживая нас, наши репортажи и расследования, наши тексты о культуре, вы поможете не только редакции, но и тем людям, для которых наша с вами газета — важная часть жизни. «Успешно заменяющая одиночество», как заметил один из читателей.

Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас. А еще мы хотим, чтобы эта ответственность была взаимной. Теперь судьба «Новой газеты» и в ваших руках тоже», говорится в обращении редакции на странице кампании.

Сейчас редакция получает деньги от продажи печатной версии газеты, от небольшого объема рекламы и пожертвований благотворителей. Полученные с помощью краудфандинга деньги «Новая газета» планирует направить на оплату работы журналистов, командировки (в том числе в горячие точки) и аренду помещения редакции.

Из-за ограничений в законодательстве, пожертвования смогут перечислить только граждане России и только в рублях.