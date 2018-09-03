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В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии

Культура

 

В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии. Никто из людей не пострадал, однако были уничтожена большая часть коллекции музея, в которой насчитывалось около 20 миллионов экспонатов, сообщает Globo.

Пожар начался в 19:30 по местному времени 2 сентября. Взять под контроль распространение огня пожарным удалось только к полуночи. При этом, как отмечают СМИ, сотрудники музея ранее неоднократно жаловались на сокращения финансирования и ветшающее здание музея.

Президент Бразилии Мишел Темер написал в твиттере о том, что из-за пожара «были утрачены 200 лет работы, исследований и знаний».

Старейший музей Бразилии был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В нем хранилось более 20 миллионов экспонатов: там были представлены коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды. 

Теги:
музеи, пожары, бразилия, va
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