В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии. Никто из людей не пострадал, однако были уничтожена большая часть коллекции музея, в которой насчитывалось около 20 миллионов экспонатов, сообщает Globo.

BREAKING: The National Museum of #Brazil in #Rio is completely consumed in fire. Founded in 1818, the museum is the holder of over 20 million items, including mummies, meteorites, insects, & fossils. So sad to see history in flames :(



Video from @g1 live feed#museunacional pic.twitter.com/eCm8G6gKwA — Justin Fleenor 🔁 (@JustinFleenor) September 3, 2018

Пожар начался в 19:30 по местному времени 2 сентября. Взять под контроль распространение огня пожарным удалось только к полуночи. При этом, как отмечают СМИ, сотрудники музея ранее неоднократно жаловались на сокращения финансирования и ветшающее здание музея.

Президент Бразилии Мишел Темер написал в твиттере о том, что из-за пожара «были утрачены 200 лет работы, исследований и знаний».

Старейший музей Бразилии был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В нем хранилось более 20 миллионов экспонатов: там были представлены коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.