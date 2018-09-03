Неизвестный открыл стрельбу в жилом комплексе в Калифорнии. Как минимум 10 человек ранены

В городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в жилом комплексе, сообщает CNN.

По данным полиции, стрельба началась около 23 часов по местному времени (9 утра по мск) на общественной территории жилого комплекса. Очевидцы рассказали, что слышали около 20 выстрелов.

В результате стрельбы как минимум 10 человек пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

#UPDATE: Police say a total of 10 people were shot on Lynwood Drive in #SanBernardino. 3 people are in "extremely critical" condition but there are no fatalities. Police say a group of people were playing dice in a common area of the complex when the shooting happened. #CBSLA pic.twitter.com/J0S82iu0kg — Mike Rogers (@MikeRogersTV) September 3, 2018

О личности стрелка и его мотивах пока ничего не известно. Полиция продолжает его поиски.