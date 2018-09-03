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Неизвестный открыл стрельбу в жилом комплексе в Калифорнии. Как минимум 10 человек ранены

Общество

 

В городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в жилом комплексе, сообщает CNN.

По данным полиции, стрельба началась около 23 часов по местному времени (9 утра по мск) на общественной территории жилого комплекса. Очевидцы рассказали, что слышали около 20 выстрелов.

В результате стрельбы как минимум 10 человек пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

О личности стрелка и его мотивах пока ничего не известно. Полиция продолжает его поиски.

Теги:
жертвы, стрельба, сша
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