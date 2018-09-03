Росстат засекретил данные о 4,7% ВВП, связанные с вооружением и научными разработками

В опубликованных в августе данных Росстата об объемах, структуре и динамике внутреннего валового продукта (ВВП) за 2011–2017 годы оказались засекреченными расходы на системы вооружения длительного пользования (военные самолеты, танки, и т.д.) и научные разработки, сообщает РБК.

Новые компоненты при расчете ВВП появились после перехода в прошлом году на методологию «Система национальных счетов 2008 года» (СНС 2008). Однако в национальных счетах Росстата оказались не видны статьи категории «Расходы на системы вооружения» и «Продукты интеллектуальной собственности» (помимо научных разработок, в нее, как отмечает РБК, также входят затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных).

По подсчетам РБК, расходы по этим статьям в 2016 году составили 4,1 триллиона рублей — 4,75% от номинального ВВП (86,15 триллионов). Поскольку детализации валового накопления за 2017 год пока не представлено, оценить их долю за этот период пока что нельзя.

В Росстате скрытые статьи объяснили требованиями закона о государственной тайне. При этом в своем ответе ведомство не объяснило, являются ли научные разработки также гостайной или их засекретили, чтобы нельзя было рассчитать затраты на вооружения. По мнению заведующего кафедрой прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Евгения Гавриленкова, данные о научных исследованиях и разработках скрыли из-за того, что разработки могут быть двойного назначения.

Ранее руководитель Росстата Александр Суринов в докладе 2016 года отмечал необходимость раскрытия общей суммы затрат на закупку вооружений: «Если мы сможем это доказать, то данный показатель будет опубликован». Однако в ответе ведомства РБК сообщили, что не планируют начать делать это в ближайшие годы.

Внедрение новой методологии рассчета ВВП «Система национальных счетов 2008 года» было анонсировано Суриновым в конце 2013 года, при этом изначально не планировалось, что эти статьи будут скрыты.