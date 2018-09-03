МВД завели два дела о расстрате выделенных Фондом кино денег после жалобы Мединского

Следственный департамент Министерства внутренних по обращению министра культуры Владимира Мединского 1 сентября завел два уголовных дела о расстрате средств, выделенных Фондом кино на создание анимационных фильмов (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на следственный департамент и столичное управление МВД.

Первое дело было заведено в отношении неустановленных сотрудников ООО «Кинокомпания «25 этаж», которые «под прелогом съемок» фильма «Сны Севы Горелова» (вышел в прокат под новым названием «Лавстори») Петра Тодоровского-младшего завладели 10 миллионами от Фонда Кино.

По словам конкурсного управляющего «25 этажа», компания находится в стадии банкротства и не смогла расплатиться с продюсерами за этот фильм, а ее руководитель Николай Волчков с сентября 2017 года находится под арестом, поэтому не может решить проблемы компании.

Второе дело было заведено против компании «Артополион» — она подозревается в хищении 25 миллионов под предлогом съемки мультфильма «Боб» и детского фильма «Суперпапа».

В Фонде кино РБК сообщили, что обе компании были в списке должников, в отношении которых ранее сам фонд и Минкультуры просили провести проверку.

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Министр культуры Владимир Мединский в апреле обращался в Генпрокуратуру с требованием проверить 5 кинокомпаний, задолжавших Фонду кино. В майском списке Мединского оказалась уже 21 компания.

В конце июля стало известно об уголовном деле о расстратах на 22 миллиона рублей ГУП «Киностудия «Чеченфильм» при создании фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова в 2011 году.

Ранее полиция возбудила дело о хищениях более 7 миллионов рублей у Фонда кино против «Кинокомпании КИТ». Деньги были взяты на создание фильма «Мотылек», сценаристом которого выступил актер Иван Охлобыстин. В пресс-службе «Кинокомпании КИТ» заявили, что не имеют отношения к данной истории.

Еще одно дело было заведено на руководителей ООО «Маяковский», взявших у Фонда кино более одного миллиона рублей на создание фильма «ВМаяковский». По словам режиссера Александра Шейна, сроки по возврату долга не были нарушены, и компания намерена исполнить обязательства договора.